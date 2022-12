Chainsaw Man: il cosplay di Power di mimisemaan è semplice ma efficace

Chainsaw Man è uno dei manga di maggior successo degli ultimi anni e pochi mesi fa su Crunchyroll è arrivata la prima stagione dell'anime, realizzata da Studio Mappa, che si sta rivelando di altissima qualità, confermando le aspettative dei fan. L'opera di Tatsuki Fujimoto è apprezzata anche dai cosplayer come ci dimostra mimisemaan con il suo cosplay di Power.

Power è una Majin, ovvero un Diavolo che si è impossessato del corpo di un essere umano. In precedenza era conosciuta come il Diavolo del Sangue e come tale può manipolare il proprio sangue a piacimento, trasformandolo ad esempio in un martello gigante o una falce. Power ha un carattere infantile, lunatico e piuttosto egoista, che talvolta va a braccetto e in altri casi cozza con quello di Denji, il protagonista di Chainsaw Man e suo partner nei Devil Hunter.

Il cosplay realizzato da mimisemaan è semplice ma di ottima fattura, come potrete vedere negli scatti qui sotto. C'è tutto: dalla parrucca e le corna da Majin al classico completo da lavoro dei Devil Hunter.

