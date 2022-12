GameStop: offerte del Calendario dell'avvento del 6 dicembre 2022 con Cyberpunk 2077 e The Witcher 3

Continuano le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop. Tra gli sconti di oggi, martedì 6 dicembre 2022, troviamo anche Cyberpunk 2077 e Dark Souls Trilogy, raccolta che include tutti i capitoli della serie souls-like di FromSoftare.

Tra le promozioni anche The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition, giusto in tempo per l'arrivo della patch next-gen per console di attuale generazione, di cui vi abbiamo parlato ieri nel nostro provato in esclusiva.

Potete accedere alle offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Di seguito abbiamo elencato tutte le offerte del 6 dicembre 2022, che includono giochi per console ed headset.

Cyberpunk 2077 - Day One Edition per PS4 e Xbox One - 19,98 euro

Dark Souls Trilogy per PS4 - 39,98 euro

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition per PS4 a 19,98 euro

Captain Tsubasa: Rise of New Champions per PS4 a 17,98 euro e a 32,98 euro per Switch

Headset Turtle Beach - Recon 500 (multipiattaforma) a 39,98 euro

Headset Turtle Beach - Recon 500 Camo (multipiattaforma) a 39,98 euro

The Witcher 3

Vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop cambiano ogni giorno, quindi se siete interessati avete tempo fino alla mezzanotte per acquistare uno dei giochi sopracitati a prezzo scontato.

Che ne pensate delle promozioni lanciate da GameStop oggi?

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.