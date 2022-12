David Harbour e Jodie Comer hanno lavorato a un horror game in uscita nel 2023: lo ha rivelato l'attore di Stranger Things nel corso di un'intervista incentrata sul suo ruolo nell'adattamento cinematografico di Gran Turismo.

Quando gli è stato chiesto se l'avremmo mai visto in un videogioco, Harbour ha detto che si tratta in realtà di un'esperienza che ha già fatto: "Ce n'è uno in arrivo, io e Jodie Comer abbiamo lavorato a un videogame. Penso uscirà il prossimo anno, si tratta di un horror game."

Protagonista insieme a Pedro Pascal e Lana Condor di un trailer di World of Warcraft: Dragonflight, l'attore ha ammesso in passato di aver avuto una passione smodata per l'MMO di Blizzard, al punto che il gioco gli ha creato non pochi problemi quand'era giovane.

Una storia curiosamente simile a quella di Jodie Comer, che probabilmente conoscete per il suo ruolo nella serie Killing Eve: l'attrice ha rivelato di aver preso Grand Theft Auto "decisamente troppo sul serio", dedicandogli un sacco di tempo.

Ovviamente se si parla di un horror game con la partecipazione di attori famosi subito si pensa a Overdose di Hideo Kojima, ma in realtà può anche darsi che Harbour e Comer abbiano partecipato al prossimo episodio di The Dark Pictures Anthology.