World of Warcraft: Dragonflight, trailer con Pedro Pascal, David Harbour e Lana Condor

Pedro Pascal, David Harbour e Lana Condor hanno partecipato al divertente trailer live action che promuove il lancio di World of Warcraft: Dragonflight, l'espansione per il celebre MMORPG targato Blizzard che sarà disponibile a partire dal 29 novembre.

Il tema del video è tutto un programma: "Get Your Own Dragon", "fatti un drago tuo", con i tre attori che mostrano orgogliosamente i loro draghi e il modo in cui queste creature li aiutano nella vita e sul lavoro, offrendo ad esempio effetti speciali a costo zero.

Alcuni giorni fa abbiamo scoperto l'Evocatore Dracthyr e l'evento Tempesta Scatenata di Dragonflight, anticipando dunque alcuni dei contenuti che troveremo nell'attesa espansione.

"Gli Stormi dei Draghi di Azeroth sono tornati, richiamati a difendere la loro dimora ancestrale, le Isole dei Draghi", si legge sul sito ufficiale. "Ricche di magia elementale e delle energie vitali di Azeroth, le isole si sono risvegliate, e starà a te esplorare le loro meraviglie primordiali e i loro segreti dimenticati da tempo immemore."

"Domina le Isole dei Draghi nei panni di un Evocatore Dracthyr appena risvegliatosi, la prima combinazione giocabile di razza e classe in World of Warcraft."

"Gli Evocatori Dracthyr possono cambiare liberamente forma, scegliendo tra un aspetto umanoide e una temibile forma draconica, per affrontare i nemici e superare gli ostacoli."

"Padroneggia l'arte del Volo Draconico, una nuova forma di spostamento per vie aeree. Esplora il territorio e ottieni quattro drachi delle Isole dei Draghi: cavalcature nuove e personalizzabili che puoi rendere davvero tue. Con milioni di possibili combinazioni tra cui scegliere, ogni draco sarà unico al mondo."