Activision Blizzard, se sarà acquisita da Microsoft i giocatori avranno meno scelte, per Jim Ryan

In un'intervista con il New York Times, Jim Ryan, il presidente di Sony, è tornato alla carica contro l'acquisizione di Activision Blizzard tentata da Microsoft, attualmente al vaglio degli organi antitrust di Europa, Regno Unito e Stati Uniti. Secondo lui, nel caso vada in porto a pagare il conto saranno soprattutto i giocatori, che avranno meno scelte rispetto alle attuali.

Jim Ryan: "Microsoft è un gigante tecnologico con una lunga storia di industrie dominate. È molto probabile che le scelte che i giocatori hanno oggi a disposizione spariscano se l'affare andrà in porto."

Ryan non ha chiarito ulteriormente il concetto, ossia non ha spiegato quali sarebbero le scelte che l'acquisizione cancellerebbe dal mercato, ma si è limitato a far capire che vede l'affare come altamente negativo per l'industria e per i videogiocatori.

La contesa tra Microsoft e Sony verte tutta intorno alla serie Call of Duty, che Ryan non solo vuole mantenere su PlayStation, ma vuole anche tenere fuori dall'Xbox Game Pass. Per questo pare che le rassicurazioni di Phil Spencer, che ha dichiarato di voler tenere la serie sulla piattaforma rivale e pare aver proposto a Sony un contratto decennale per la serie, non sembrano aver sortito alcun effetto.

Insomma, Sony rimane granitica sulla sua posizione e sul non voler rinunciare ai privilegi acquisiti nel corso degli anni sulla serie Call of Duty.