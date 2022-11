Eye of the Beholder è stato pubblicato gratis su Commodore 64, con una conversione perfetta

Un team di sviluppatori indipendenti, guidati da JackAsser di Booze Design, si è dilettato in un'impresa che non esitiamo a definire epica: convertire Eye of the Beholder per Commodore 64 e rilasciarlo gratuitamente per la comunità. Il risultato è davvero eccezionale, sia dal punto di vista tecnico che da quello realizzativo, tanto da aver sbalordito un po' tutti.

Ogni tanto ci fa piacere segnalare imprese come questa, che coinvolgono dei vecchi sistemi da gioco, ancora vivi nel cuore di nicchie di appassionati. Per Eye of the Beholder potete andare sul sito ufficiale e seguire le istruzioni per scaricarlo. Volendo potete giocarci sull'hardware reale (C64 o C128) o usare un emulatore. Oppure potete semplicemente godervi l'idea che qualcuno nel 2022 abbia compiuto un simile miracolo per il vecchio computer di casa Commodore.

Per chi non lo conoscesse, Eye of the Beholder è il primo capitolo di una serie di giochi di ruolo in prima persona ambientati nel mondo di Dungeon & Dragons. Sviluppato da Westwood Studios, è considerato un classico del genere, amato e celebrato ancora oggi nelle comunità che si occupano di retrogaming.