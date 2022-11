Gungrave G.O.R.E, il trailer di lancio conferma che è disponibile

Gungrave G.O.R.E, il controverso action shooter sviluppato da Iggymob, si mostra con un coinvolgente trailer di lancio, a conferma che il gioco è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation e Xbox, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Stroncato dai voti della stampa internazionale, Gungrave G.O.R.E non sembra aver saputo rendere giustizia al franchise a cui fa riferimento, soprattutto per via dell'inesperienza e dell'ingenuità di un team di sviluppo evidentemente alle prime armi.

Come certifica la nostra recensione di Gungrave G.O.R.E, il risultato finale è infatti "un mezzo disastro", con solo brevi acuti che però si perdono in un marasma di scelte sbagliate ed errori grossolani.

"Gungrave G.O.R.E. è purtroppo un mezzo disastro, un titolo creato da fan dei passati capitoli chiaramente non dotati dell'esperienza e delle capacità necessarie a dar vita a una loro reale evoluzione, tanto da aver devastato ciò che funzionava della formula originale ogni volta che hanno tentato di innovare qualcosa o inserire nuovi elementi", si legge nell'articolo.

"Nel bel mezzo di questo tornado di sviste ed errori di calcolo, quando tutto si incastra al meglio, il potenziale del gameplay ogni tanto riesce a spuntare e persino a divertire, ma purtroppo ciò accade solo per brevi sprazzi. Un'occasione sprecata, che potrebbe uccidere definitivamente una serie che meritava di più."