God of War Ragnarok, un video diario dedicato alla colonna sonora

God of War Ragnarok è protagonista di un nuovo video diario, dedicato in questo caso alla colonna sonora realizzata nuovamente dal celebre compositore Bear McCreary. Occhio: potrebbe contenere degli spoiler.

Dopo il video con Christopher Judge su come si diventa Kratos, il team di sviluppo si è concentrato in questo caso sulle musiche che accompagnano l'epica avventura di Kratos e Atreus, e che sono state composte come al solito con grande fantasia.

McCreary ha infatti rivelato che il tema di Atreus è in realtà quello di Kratos, solo suonato al contrario: una soluzione che ha consentito all'artista di creare un pezzo meno impetuoso rispetto a quello dell'ex dio della guerra greco, ma comunque appassionante.

Un altro aspetto molto interessante della produzione musicale per God of War Ragnarok sta nella capacità del gioco di non interrompere mai le melodie, continuando a suonarle a prescindere da ciò che succede sullo schermo per trovare magari delle transizioni più eleganti di un brusco stop.

Abbiamo parlato di questo e tanto altro nella nostra recensione di God of War Ragnarok: se non l'avete ancora fatto, dategli un'occhiata!