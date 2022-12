Monster Hunter Rise solo in formato digitale su PS5, PS4 e Xbox

Monster Hunter Rise sarà disponibile solo in formato digitale su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One: la ha rivelato Capcom al sito Gematsu, confermando dunque che le nuove versioni del gioco non verranno distribuite in versione fisica.

L'annuncio di Monster Hunter Rise per PlayStation e Xbox, anche via Game Pass, ha scatenato l'entusiasmo dei tantissimi fan della serie che non hanno potuto mettere le mani su questo episodio per Nintendo Switch, ma l'esclusione del supporto fisico potrebbe smorzare gli animi.

Se infatti il formato digitale è ormai parecchio diffuso in Giappone, ci sono tantissimi appassionati occidentali che ci tengono ancora ad acquistare i giochi in versione fisica.

Peraltro sui social diverse persone si sono lamentate del fatto che Capcom non abbia ancora annunciato l'eventuale arrivo di funzionalità come il cross-play, che consentirebbe agli utenti su diverse piattaforme di giocare insieme.