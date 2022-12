Ai The Game Awards 2022 un trailer di Glass Onion presentato da Daniel Craig e Ryan Johnson

Geoff Keighley ha annunciato che durante i The Game Awards 2022 verrà mostrato un nuovo trailer di Glass Onion: A Knives Out Mystery, presentato per l'occasione da Daniel Craig e Ryan Johnson: un gran bel colpo per lo show condotto dal giornalista canadese, che nella scorsa edizione ha registrato numeri da record.

Non è tutto: il cast del film diretto da Johnson verrà rappresentato all'evento anche dall'attrice Jessica Henwick, che probabilmente ricordate per i suoi ruoli in serie televisive come Il Trono di Spade e Iron Fist, nonché in film come Matrix Resurrections e The Gray Man.

Molto probabilmente Daniel Craig e Ryan Johnson compariranno attraverso un contributo video filmato insieme, mentre esiste la possibilità che Jessica Henwick calchi effettivamente il palcoscenico dell'evento.

Come saprete, i The Game Awards 2022 si svolgeranno nella notte fra l'8 e il 9 dicembre, a partire dall'1.30 ora italiana. Qui trovate la lista completa delle nomination, con tutti i finalisti: chi verrà premiato?