Hideo Kojima ha pubblicato le foto di Shioli Kutsuna durante le scansioni 3D

Hideo Kojima ha pubblicato le foto di Shioli Kutsuna durante le fasi di scansione 3D, esattamente come aveva fatto alcuni giorni fa, dopo la conferma ufficiale che la giovane attrice Elle Fanning avrebbe fatto parte del suo prossimo progetto.

Ci troviamo dunque di fronte a un pattern preciso per il game designer giapponese, che ha annunciato Shioli Kutsuna nel cast del suo nuovo gioco e ora la mostra alle prese con le operazioni di rito presso gli studi di Kojima Productions.

Curiosamente, anche in questo caso si tratta di due scatti: il primo mostra Shioli dall'alto, focalizzandosi sul viso e le mani, mentre il secondo è ripreso di fronte ed evidenzia (proprio come per Elle Fanning) la notevole flessibilità della giovane interprete.

Inutile girarci intorno: gli indizi lasciati finora suggeriscono sia Death Stranding 2 il misterioso progetto a cui Kojima sta lavorando e che vedrà la presenza delle due attrici, nonché del regista S.S. Rajamouli, anche qui similmente a quanto fatto con Guillermo del Toro nel primo episodio.

Quando potremo saperne di più? Molto probabilmente durante i prossimi The Game Awards: l'evento verrà trasmesso l'8 dicembre.