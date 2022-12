Elden Ring: una streamer sta giocando a due copie del gioco in contemporanea, una con i piedi

Elden Ring è disponibile da mesi oramai e gli appassionati hanno tentato un po' tutte le sfide possibili. O così pensavamo. Miss Mikkaa sta infatti tentando una nuova impresa con il gioco di FromSoftware. Precisamente, la streamer ha deciso di giocare a due copie di Elden Ring in contemporanea, una controllata con le mani e una controllata con i piedi.

In altre parole, con le mani utilizza un controller e gioca su PS5, mentre con i piedi usa un dance pad e gioca su PC. Le regole autoimposte richiedono che elimini lo stesso boss in entrambi i giochi nello stesso tentativo: ovviamente non può concentrarsi su una delle due versioni mentre nell'altra si mette al sicuro da qualche parte. Se muore in uno dei due Elden Ring, si fa eliminare anche nell'altro per ricominciare.

Miss Mikkaa ha per ora battuto Margit, il primo vero boss del gioco (seguendo l'ordine inteso dagli sviluppatori, si intende). Il problema principale, per il momento, si è rivelata la gravita. La streamer non è comunque nuova a queste sfide, visto che in precedenza ha completato il gioco con una mano e, in una partita separata, ha completato il gioco con un dance pad. Tutta quell'esperienza sta dando frutto ora.

Ovviamente in sfide come queste a far da padrone, oltre all'abilità manuale, è la capacità di prepararsi in anticipo, così da avere la massima possibilità di vittoria, ottenendo i giusti equipaggiamenti e i giusti level up di fase in fase in Elden Ring.

Poco sopra potete vedere un estratto di una live di Miss Mikkaa, che vi dà un'idea di come gestisce i due Elden Ring durante lo streaming.