Strange World - Un mondo misterioso su Disney+: data di uscita svelata, manca pochissimo

Disney ha svelato quando sarà possibile tramite Disney+ il suo nuovo film da poco pubblicato nelle sale di tutto il mondo: Strange World - Un mondo misterioso. La pellicola sarà caricata sul servizio in abbonamento a partire dal 23 dicembre 2022, perlomeno per quanto riguarda la versione USA del servizio.

Per l'Italia potrebbe sempre esistere la possibilità che il film arrivi in una data leggermente differente, ma in caso non sarebbe troppo lontano. Strange World - Un mondo misterioso è arrivato nelle sale a fine novembre 2022, quindi gli spettatori di Disney+ hanno dovuto attendere solo un mese prima di poter vedere la pellicola senza spese aggiuntive.

Strange World - Un mondo misterioso è stato una delusione al botteghino, con soli 53.8 milioni di dollari guadagnati a livello mondiale in tre settimane circa. Per darvi un punto di riferimento, Lightyear ha guadagnato 226.4 milioni di dollari, mentre Encanto è arrivato a 256.7 milioni di dollari. Encanto ha poi ottenuto successo su Disney+ e la canzone "We Don't Talk About Bruno" è diventata virale sui sociale come TikTok.

Dovremo vedere se Strange World sarà in grado di beneficiare dell'inserimento su Disney+. Avrà almeno sei mesi di tempo prima dell'arrivo di Elemental, prossimo film Pixar, previsto per giugno 2023.

