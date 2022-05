Elemental: data di uscita e prime immagini del film Disney Pixar

Disney ha annunciato il titolo e la data di uscita del prossimo film Pixar. Si tratta di Elemental e sarà disponibile a partire dal 16 giugno 2023.

Elemental ha luogo in mondo dove i quattro elementi (fuoco, acqua, terra e aria) sono essere viventi ed esistono uno a fianco dell'altro. Il film segue Ember - una giovane donna appassionata - e Wade - un ragazzo alla mano -. Il film sarà diretto da Peter Sohn (Il viaggio di Arlo) e prodotto da Denise Ream (Cars 2).

Sohn ha affermato che il film è ispirato alla sua infanzia, passata a New York City. "I miei genitori sono emigrati dalla Corea all'inizio degli anni '70 e hanno creato un vivace negozio di alimentari nel Bronx", ha raccontato. "Eravamo tra le tante famiglie che si sono avventurate in una nuova terra con speranze e sogni, tutti mescolati in una grande insalatiera di culture, lingue e piccoli quartieri bellissimi. È questo che mi ha portato a Elemental".

Per il momento, è stato mostrato solo il logo e una concept art, che potete vedere qui sotto.

