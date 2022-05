Splatoon 3 svela una nuova arma secondaria che attacca in modo unico

Nintendo ha svelato una nuova arma secondaria di Splatoon 3, lo sparatutto online di Nintendo Switch. Parliamo della sparalinee che è in grado di attaccare in modo unico: i suoi colpi rimbalzano e creano una lunga linea che può contrassegnare i nemici e infliggergli danno.

Potete vedere il tweet ufficiale di Nintendo Italia, qui sotto, che spiega come la sparalinee di Splatoon 3 sia perfetta da usare in combinazione con l'arma principale e fare agli avversari grossi danni.

L'arma, in inglese, si chiama Angle Shooter, che richiama la caratteristica particolare della sparalinee di Splatoon 3, ovvero di rimbalzare e creare degli angoli. In giapponese, invece, è nota come "Line Marker".

Ricordiamo che Splatoon 3 sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 9 settembre 2022. Potete già ora prenotarlo su Amazon.it. Ecco inoltre quanto dovrebbe pesare il gioco.