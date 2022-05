The Chant: teaser trailer e periodo di uscita dell'horror psichedelico per PS5, Xbox Series X|S e PC

Gli sviluppatori di Brass Token hanno presentato oggi il primo teaser trailer di The Chant, un gioco d'azione e avventura di stampo horror psichedelico per PS5, Xbox Series X|S e PC ad autunno del 2022.

Ambientato su un'isola remota, in The Chant i giocatori dovranno sopravvivere a una miriade di pericoli che si sono scatenati dopo che un rituale spiritico è andato terribilmente storto, aprendo un portale per la dimensione da incubo chiamata The Gloom.

Questa assorbe l'energia negativa e farà impazzire il protagonista e gli altri personaggi, attingendo dalle loro ansie e paure per dare vita a creature interdimensionali terrificanti. Per sopravvivere dovremo svelare i misteri di un culto new age degli anni anni '70 per rafforzare mente e corpo e invertire il rituale spirituale prima che sia troppo tardi.

In attesa di un trailer più corposo e ulteriori dettagli, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di The Chant che abbiamo pubblicato lo scorso anno.

Che ne pensate, l'horror psichedelico di Brass Token ha suscitato il vostro interesse? Fatelo sapere nei commenti.