Prey: teaser trailer del prequel di Predator, dal regista di 10 Cloverfield Lane

20th Century Studios ha pubblicato il teaser trailer di Prey, prequel di Predator. In passato il film era noto come Skulls. Potete vedere il filmato qui sopra.

Nel video, vediamo una giovane ragazza che fugge da una minaccia invisibile e si nasconde nel mezzo di un campo di grano. Una seconda ragazza la trascina verso il basso, le fa segno di far silenzio e tende la corda dell'arco. L'alieno, però, sa bene dove sono e vediamo che prende la mira sulla fronte della ragazza armata. Alla fine del video di Prey, sentiamo un suono che molti riconosceranno.

La sinossi ufficiale di Prey recita: "Ambientato nel mondo della Nazione Comanche di 300 anni fa, questo action-thriller segue le vicende di Naru, abile guerriera che con coraggio protegge la propria tribù contro un predatore alieno altamente evoluto."

Naru sarà interpretata da Amber Midthunder. In Prey vi sanno Stormee Kipp, Julian Black Antelope, Michelle Thrush, e Dakota Beavers. Il regista è Dan Trachtenberg, che ha diretto anche 10 Cloverfield Lane uno degli episodi di The Boys. Patrick Aison si è occupato della sceneggiatura.

Il produttore John Davis ha affermato che Prey si ispira all'originale Predator e metterà al centro della pellicola l'ingenuità di un essere umano che non sa arrendersi e che è in grado di "osservare e interpretare", e quindi di "battere un nemico più forte, potente e meglio armato".

Negli USA, Prey sarà distribuito tramite Hulu a partire dal 5 agosto. Non sappiamo se e come sarà distribuito in Italia, ma ricordiamo che Hulu è di proprietà di Disney: potrebbe forse arrivare su Disney+?