Sniper Elite 5: risoluzione e framerate per PS5 e Xbox Series X|S svelati

Con il lancio di Sniper Elite 5 che si avvicina, gli sviluppatori di Rebellion hanno svelato i dettagli su risoluzione e framerate per PS5, Xbox Series X e S durante un'intervista con Half-Glass Gaming.

Su PS5 e Xbox Series X Sniper Elite 5 girerà a 60 fps e presenterà una risoluzione dinamica fino a 4K. Anche su Xbox Series S ci saranno i 60 fps, ma in questo caso la risoluzione scenderà sui 1440p. A quanto pare dunque non ci saranno opzioni grafiche tra cui scegliere per dare priorità a risoluzione o il framerate.

Nessun dettaglio invece per quanto riguarda PS4, PS4 Pro, Xbox One e One X, ma possiamo aspettarci sicuramente dei compromessi a seconda della console, con la risoluzione che potrebbe scendere a 1080p o 1440p e il framerate bloccato sui 30fps. Per saperne di più in ogni caso non ci resta che attendere.

Oltre ai dettagli su risoluzione e framerate, nella stessa intervista gli sviluppatori di Rebellion hanno parlato dello sviluppo di Sniper Elite 5 e in particolare dell'uso della fotogrammetria per creare gli asset di gioco. In passato questa tecnologia, che prevede l'utilizzo di foto scattate nel mondo reale per creare gli ambienti di gioco e non solo, era stata utilizzata solo per alcuni DLC del precedente capitolo.

"Uno dei più grandi passi avanti che abbiamo fatto è il passaggio alla fotogrammetria per la creazione degli asset di gioco", ha affermato Rebellion. "È qualcosa che abbiamo davvero toccato solo in alcuni degli ultimi DLC per Sniper Elite 4, ma ora è un pilastro nella creazione di SE 5."

"Questo metodo garantisce molti più dettagli a tutto ciò che vedi nel mondo di gioco. Stavamo scansionando tutto, da rocce e alberi fino a carri armati e altri veicoli. Aggiunge l'immersione e la sensazione del gioco. Quando guardi le armi, per esempio, c'è un livello di dettaglio molto maggiore. Sembrano che siano stati usati e sono stati ricreati per essere il più vicino possibile alle loro controparti del mondo reale. È stato un vero passo avanti per la serie e il modo in cui sviluppiamo i nostri giochi".

Vi ricordiamo che Sniper Elite 5 sarà disponibile dal 26 maggio per PC e console. Al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.