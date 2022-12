Pornhub: Minecraft, Overwatch, Genshin Impact e Fortnite i più cercati nel 2022

Il noto portale per studenti di medicina Pornhub ha svelato alcuni dei suoi più succosi dati del 2022, come ormai fa da diversi anni a questa parte. Ne emerge che tra i giochi più cercati nel corso dell'anno ci sono Minecraft, Overwatch, Genshin Impact e Fortnite.

In effetti Fortnite è comprensibile. visto che è pieno di avatar decisamente attraenti. Overwatch anche. Genshin Impact non ne parliamo, ma il titolo di Mojang? Tra le altre stranezze, si segnalano numerose ricerche di Among Us e di Cuphead e Roblox. Come avrebbe detto mio nonno, la gente di oggi si eccita con roba davvero strana.

Vediamo la classifica completa:

Fortnite Overwatch Genshin Impact Minecraft Pokémon Cyberpunk Summertime Saga League of Legends Valorant Resident Evil Apex Legends Grand Theft Auto 5 Roblox Mortal Kombat Skyrim Among Us Splatoon Final Fantasy Call of Duty Cuphead Street Fighter Mass Effect

Da notare la presenza di un solo gioco davvero per adulti, ossia Summertime Saga, mentre rimane forte in classifica Pokémon, perché evidentemente guardare troppo a lungo le sfere poké fa venire strani pensieri verso Pikachu e compagni.