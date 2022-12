Assassin's Creed Valhalla è gratis su PlayStation, Xbox e PC questo fine settimana

Ubisoft oggi ha dato il via un nuovo free weekend, grazie al quale i giocatori possono giocare gratuitamente ad Assassin's Creed Valhalla su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Ubisoft Connect.

Potrete giocare gratuitamente alla versione completa di Assassin's Creed Valhalla fino alle 13:00 italiane di lunedì 19 dicembre 2022. Una volta terminato il free weekend tutti i progressi potranno essere trasferiti nel caso decidiate di acquistare il gioco successivamente.

Di seguito i link per scaricarlo:

Certo quattro giorni sono davvero pochi per visitare in lungo e in largo tutto il mondo di gioco di Assassin's Creed Valhalla, ma quantomeno sono più che sufficienti per valutare un eventuale acquisto.

Assassin's Creed Valhalla è l'ultimo capitolo della longeva saga di Ubisoft. Nel gioco vestiremo i panni di Eivor, combattente senza paura e leggenda tra tutti i vichinghi. Dovremo condurre il suo clan dal desolante gelo della Norvegia fino al cuore delle praterie dell'Inghilterra del nono secolo per ottenere la gloria del Valhalla.

Di recente è arrivato L'Ultimo Capitolo, il DLC gratuito che conclude il supporto post-lancio di Valhalla e la saga di Eivor, in attesa di Assassin's Creed Mirage il prossimo anno.