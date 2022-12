Sins of a Solar Empire 2 introduce nuove fazioni, unità e non solo con l'aggiornamento odierno

Stardock e Ironclad Games hanno pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per la Technical Preview di Sins of a Solar Empire 2. L'aggiornamento aggiunge la fazione TEC Rebel, nuovi e aggiornati sistemi di gioco, unità aggiuntive, una mappa casuale e altro ancora.

Tramite un comunicato ufficiale, viene spiegato che "i giocatori hanno potuto giocare in precedenza nei panni della fazione TEC Loyalist, ma ora possono accedere anche alla fazione TEC Rebel con un roster ampliato da portare in battaglia per entrambi gli schieramenti. Ci sono nuove navi capitali, tra cui la Marza Dreadnought, il Dunov Battlecruiser e la Sova Carrier, oltre a una nuova fregata: la Neruda Envoy."

"Oltre alla nuova fazione e alle nuove unità, questo aggiornamento introduce un nuovo sistema di cultura. Questa meccanica permette ai CET di diffondere la loro influenza attraverso Centri di Trasmissione, Inviati e Reti Commerciali. Queste strutture aiutano ad accelerare la crescita commerciale, a migliorare le relazioni con le parti neutrali, a sabotare le forze nemiche e altro ancora. Se il nemico occupa uno spazio avversario, le strutture presenti possono persino ispirare la popolazione alla rivolta, provocando una ribellione che minaccerà la loro posizione. Questo è un assaggio di come Sins of a Solar Empire 2 evolve il gameplay asimmetrico, e altri aspetti saranno mostrati con l'aggiunta di altre fazioni e sistemi."

"L'Accesso Anticipato è una parte importante del nostro processo di sviluppo e finora abbiamo avuto una risposta fantastica da parte dei giocatori", ha dichiarato Brian Clair, Direttore del Publishing di Stardock. "Il feedback che abbiamo ricevuto ha già contribuito a informare alcune delle nostre scelte di design".

"Sulla base del feedback dei giocatori, il sistema di ricerca è stato aggiornato in modo che sia più facile vedere l'intero albero di ricerca. Le tecnologie sono ora suddivise in livelli militari e civili, che richiedono un certo numero di laboratori di ricerca per essere sbloccati. Una volta sbloccato un livello, i giocatori possono ricercare tutte le materie che rientrano in quel livello. Anche l'interfaccia utente della schermata di ricerca è stata aggiornata per facilitare la visualizzazione dei vari argomenti."

"Nuove navi, strutture e un ulteriore tipo di mappa casuale offrono ai giocatori in Accesso Anticipato ulteriori possibilità di esplorazione, oltre ad aggiornamenti per l'UX, la grafica, l'UI dei pianeti e l'audio."

"I giocatori che si uniscono a noi in questa fase iniziale dello sviluppo hanno la possibilità di contribuire concretamente a plasmare il gioco", ha dichiarato Clair. "Se volete essere coinvolti in un processo, questo è il momento giusto".

"Seguendo le orme del suo acclamato predecessore, questo attesissimo sequel fonderà senza soluzione di continuità strategia in tempo reale e gameplay 4X per offrire un grande conflitto spaziale. Altrettanto coinvolgente e intenso, Sins of a Solar Empire 2 introduce un nuovo livello di dettaglio grafico e alza il livello di ciò che significa diventare il sovrano di un vasto impero spaziale."