PS5: con Marvel's Spider-Man 2 la line-up del 2023 prende forma, ma ci sono incertezze

Pochi minuti fa, Sony PlayStation e Insomniac Games hanno annunciato ufficialmente che Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PS5 nel corso del prossimo anno. Una conferma importante per la line-up PlayStation del 2023 che lentamente sta iniziando a prendere forma tra esclusive temporali di terze parti e produzioni dei PlayStation Studios. Più le prime che le seconde a dire il vero.

Come dicevamo in apertura, oggi è arrivata la conferma ufficiale che Marvel's Spider-Man 2 arriverà in un momento non meglio precisato del 2023 in esclusiva per PS5 e non sarà dunque un titolo cross-gen. In realtà, la nuova avventura dei due arrampicamuri era già attesa per il prossimo anno, ma serviva appunto una conferma da Sony e Insomniac Games, dato che il gioco è sparito quasi del tutto dai radar dal primo trailer ufficiale dello scorso anno.

Marvel's Spider-Man 2 si unisce dunque ad altri titoli esclusivi per il 2023 confermati da Sony, come Forspoken e Final Fantasy 16. Quest'ultimo arriverà il 22 giugno, come svelato nei giorni scorsi dall'ultimo trailer "Vendetta", che conferma anche la presenza del doppiaggio in italiano. Durante l'anno dovrebbe arrivare anche Silent Hill 2 Remake, dato che lo sviluppo pare sia nelle fasi finali. Il problema è che i titoli Square Enix e Konami sono delle esclusive console temporali per PS5, in alcuni casi saranno su PC fin dal lancio o in generale arriveranno su altre piattaforme dopo la scadenza del periodo di esclusività. Ad esempio, quello di Final Fantasy 16 è di sei mesi.

Final Fantasy 16 è uno dei giochi più attesi del 2023

Tuttavia, stringi stringi, l'unica produzione first party di spessore confermata da Sony per il 2023 è Marvel's Spider-Man 2, a cui si aggiunge il DLC Burning Shores di Horizon Forbidden West. Una gran bella conferma, sia chiaro, ma tutto qui? Dai PlayStation Studios forse sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di più, specialmente considerando il quantitativo di studi della scuderia Sony dopo le ultime acquisizioni e che fondamentalmente i tre titoli maggiori della line-up di quest'anno, Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok e Gran Turismo 7, erano inizialmente pianificati per il 2021.

Ci viene da pensare (e sperare) dunque che Sony abbia altri assi nella manica da annunciare per il 2023, ma a quanto pare per il momento la compagnia vuole mantenere un basso profilo a livello comunicativo, forse per influenzare a suo favore gli organi di antitrust impegnati in questi mesi ad analizzare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Basti pensare ad esempio a come i dettagli dell'uscita di Marvel's Spider-Man 2 di PlayStation VR2 siano stati fatti con post su Twitter e PlayStation Blog, quasi alla stregua di progetti minori.

A proposito di PlayStation VR2, no, non ci siamo dimenticati del visore di PS5 in uscita a febbraio, che per forza di cose avrà una finestra dedicata dove Sony spingerà con forza il marketing e i suoi titoli di lancio. C'è da dire tuttavia che quello della periferica si tratta di un ecosistema praticamente a sé stante, che non tutti i possessori di PS5 ritengono interessante o accessibile al prezzo di 600 euro.

