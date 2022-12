Warhammer 40.000: Darktide, un trailer per il primo contenuto scaricabile: The Signal

Warhammer 40.000: Darktide ha visto oggi l'arrivo di The Signal, il primo contenuto scaricabile per l'action cooperativo di Fatshark, che il team di sviluppo ha ritenuto giusto presentare con un trailer. Il pacchetto include una nuova missione, ma non solo, ed è gratuito.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, Warhammer 40.000: Darktide ci mette al comando di quattro reietti che si ritrovano a dover espiare le proprie colpe lavorando al servizio dell'Imperium sul pianeta alveare di Tertium.

Per ottenere The Signal basterà scaricare il nuovo aggiornamento di Darktide. La missione inclusa è ambientata nel distretto Throneside e il nostro obiettivo sarà quello di raggiungere il tetto dell'Archivum HL-19-24 per ristabilire le comunicazioni.

Non è tutto: il contenuto scaricabile introduce due nuove armi, l'Indignatus Mk IVe Crusher e l'Achlys Mk I Power Maul, nuove meccaniche per il sistema di crafting, nuove condizioni di gioco e la possibilità di organizzare sessioni private.

Per saperne di più sull'ottimo action cooperativo di Fatshark ambientato nell'universo creato da Games Workshop, date un'occhiata alla nostra recensione di Warhammer 40.000: Darktide.