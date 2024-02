Brothers: A Tale of Two Sons Remake, il trailer di lancio ricorda che è disponibile da oggi

Contenuti e struttura sono gli stessi della versione originale del 2013, che ha dato il via alla tradizione delle avventure cooperative firmate dal vulcanico Josef Fares , che hanno poi portato anche a A Way Out e al pluripremiato It Takes Two .

Brothers: A Tale of Two Sons Remake è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio visibile qui sotto, riproponendo in forma modernizzata l'avventura cooperativa di Starbreeze Studios, con nuova veste grafica.

Un rifacimento tecnico totale

Brothers: A Tale of Two Sons Remake, un'immagine del gioco

Brothers: A Tale of Two Sons Remake ripercorre il commovente viaggio dei fratelli Naia e Naiee mentre si imbarcano in una missione per salvare la vita del loro padre in fin di vita.

Si tratta di un'avventura particolare, tutta incentrata sulla collaborazione tra i due fratelli, che risulta indispensabile per risolvere i numerosi enigmi che si trovano lungo il cammino. Questa collaborazione è possibile sia in multiplayer cooperativo che in single player, utilizzando anche i due personaggi contemporaneamente.

Ogni passo del viaggio dei fratelli è stato ricostruito da zero per un'esperienza narrativa ancora più immersiva, pur rimanendo fedele al gioco originale, come riferito da 505 Games. Come bonus aggiuntivo, alla classica esperienza per giocatore singolo si aggiunge ora la cooperativa locale, che permette a due amici di controllare ciascuno le azioni di un fratello.