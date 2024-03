Capcom Highlights: un teaser trailer per gli eventi di presentazione in arrivo

Come è stato annunciato già nei giorni scorsi, Capcom terrà due eventi di presentazione prossimamente, con il primo previsto per stanotte e il secondo all'inizio della prossima settimana, ma intanto possiamo vedere un teaser trailer dei giochi che saranno presenti per questi livestream digitali.

Come riferito quando sono stati annunciati i due eventi con data e orario, il primo è fissato per la mezzanotte tra il 7 e l'8 marzo 2024, mentre il secondo si terrà alla stessa ora della notte tra l'11 e il 12 marzo.

Come possiamo vedere dal teaser trailer, conterranno vari titoli già annunciati e mostrati in precedenza, che verranno però spiegati ulteriormente, oltre a possibili sorprese eventuali.

Per il momento, i giochi annunciati come presenti agli eventi sono Dragon's Dogma 2, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Street Fighter 6 e la riedizione di Monster Hunter Stories per PC e console, ma non è escluso che possano esserci delle sorprese aggiuntive.