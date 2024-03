Capcom Highlights: annunciati due eventi con data e orario, Dragon's Dogma 2 tra i giochi confermati

Durante la notte Capcom ha annunciato Capcom Highlights , un nuovo evento digitale diviso in due appuntamenti differenti incentrati sui giochi del publisher giapponese di prossima uscita e sulle novità in arrivo per quelli già disponibili sul mercato. Per quanto riguarda il fuso orario italiano, il primo appuntamento andrà in onda allo scoccare delle mezzanotte tra il 7 e l'8 marzo 2024 . Il secondo è fissato alla stessa ora della notte tra l'11 e il 12 marzo .

L'elenco dei giochi confermati

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Capcom ha svelato anche quali giochi verranno mostrati durante i due appuntamenti del Capcom Showcase, che includono tra gli altri Dragon's Dogma 2 (è in arrivo una demo?), Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Street Fighter 6 e la riedizione di Monster Hunter Stories per PC e console.

La compagnia di Osaka ha precisato che in entrambi gli appuntamenti non verranno offerti aggiornamenti su Monster Hunter Wilds, che sarà protagonista di una presentazione a parte in programma per l'estate. Vediamo l'elenco completo dei titoli confermati:

Giorno 1 (00:00 dell'8 marzo)

Dragon's Dogma II (PS5, Xbox Series, PC)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PS5, Xbox Series, PC)

Giorno 2 (00:00 del 12 marzo)

Exoprimal (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

Monster Hunter Now (iOS, Android)

Monster Hunter Stories (PS4, Switch, PC)

Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, PS4, PC)

È interessante notare che il primo appuntamento dei Capcom Highlights andrà in onda poche ore dopo l'Xbox Partner Preview di Microsoft, in programma per il 6 marzo alle 19:00 italiane, dove è stata confermata la presenza di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.