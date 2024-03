Persona: la serie JRPG di Atlus ha raggiunto quota 22,6 milioni di copie vendute

Nato come uno spin-off di Shin Megami Tensei, da cui riprende parte delle dinamiche dei combattimenti, il primo capitolo Revelations: Persona è stato pubblicato nel 1996 su PS1. Caratterizzato da un setting scolastico, da Persona 3 in poi i giochi della serie hanno introdotto un sistema di relazioni sociali, che sono diventati fondamentalmente un marchio di fabbrica del franchise.

Atlus ha annunciato che la serie Persona ha raggiunto complessivamente quota 22,6 milioni di copie vendute in tutto il mondo, sia per quanto riguarda il mercato fisico che quello digitale. Per festeggiare è stato pubblicato un trailer speciale di Persona 3 Reload , che trovate nel player sottostante.

Il successo commerciale è arrivato con Persona 5

Nonostante gli elogi della critica e del pubblico, il franchise ha ottenuto il successo commerciale a livello globale solo nel 2016 con Persona 5, che da solo è stato capace di superare il tetto delle 10 milioni di copie vendute.

Lo scorso 2 febbraio è arrivato nei negozi Persona 3 Reload, il remake per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One del terzo capitolo della serie, che è stato in grado di superare 1 milione di copie vendute in meno di una settimana, diventando di fatto il titolo Atlus venduto più velocemente di sempre. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Persona 3 Reload.