Wieland ha creato un dissipatore a liquido senza pompa; ecco il prototipo

La Germania è terra di PC gaming e proprio dal territorio teutonico arriva la proposta di Wieland: l'azienda tedesca ha infatti ideato un dissipatore AIO a liquido che non prevede l'utilizzo della classica pompa . Al momento l'originale cooler è un prototipo, ma il famoso overclocker Der8auer ha avuto la fortuna di provare in anteprima una di queste unità, senza tuttavia conoscerne nel dettaglio le specifiche tecniche e il preciso funzionamento dei circuiti interni. Scopriamo com'è andata la sua prova.

SIlenzioso e funzionale

Il sistema di raffreddamento è composto da una piastra in metallo e un radiatore con 2 ventole

Il cooler targato Wieland porta in dote due ventole da 120 mm e una piastra in metallo a cui è demandata le gestione del trasferimento termico dalla CPU al circuito di raffreddamento. Il principio di base è piuttosto comune, trattandosi di semplice conduzione: il liquido assorbe l'energia termica prodotta dal processore, per poi disperderla attraverso il circuito del cooler.

Questo metodo è già ampliamente usato in campo industriale per le produzioni su larga scala e la sua applicazione su scala ridotta potrebbe portare alcuni significativi vantaggi: un sistema di raffreddamento senza pompa infatti andrebbe incontro a costi di produzione ridotti, con una gestione della manutenzione più facile e soprattutto livelli di rumorosità molto più bassi rispetto alle soluzioni con pompa integrata.