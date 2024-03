Nintendo Switch: in arrivo novità per Luigi's Mansion 2 e il remake di Paper Mario per il MAR10 Day?

Domenica 10 marzo si festeggia il MAR10 Day, ovvero il giorno scelto da Nintendo per omaggiare Super Mario e i giochi legati a questa icona videoludica. Per l'occasione potrebbero arrivare degli annunci relativi a Luigi's Mansion 2 HD e il remake di Paper Mario: Il Portale Millenario.

Perlomeno questo è quanto ha suggerito Pyoro tramite dei post pubblicati su X. Per chi non lo conoscesse, è ritenuto uno degli insider più affidabili quando si parla dei giochi della grande N, anzi, in molti lo ritengono addirittura infallibile. Ad esempio, recentemente aveva predetto in anticipo l'arrivo del Partner Showcase di Nintendo di febbraio e un annuncio relativo a un gioco multipiattaforma di Game Freak.