Persona 5 supera i 10 milioni di copie vendute, compresi anche gli spin-off

L'etichetta parla di " serie " per quanto riguarda Persona 5, e in effetti la definizione calza, nonostante possa sembrare strana visto che si riferisce a un singolo capitolo di un franchise: considerando le varie riedizioni e gli spin-off collegati, si tratta infatti di 5 giochi distinti, tutti di notevole successo.

Atlus e Sega celebrano un altro importante traguardo raggiunto da Persona 5 sul mercato, ovvero il superamento dei 10 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme e in tutto il mondo, considerando anche gli spin-off e le riedizioni collegate.

Atlus festeggia con una campagna promozionale

Oltre al "primo capitolo" vero e proprio, Persona 5, uscito nel 2016, il titolo ha dato il via a una vera e propria sotto-serie tutta incentrata sul quinto capitolo della serie di RPG.

Persona 5 Royal è la riedizione espansa, aggiornata e arricchita di nuovi contenuti, arrivata anche su altre piattaforme oltre a PlayStation. Ora il titolo è disponibile praticamente ovunque tra PC, PlayStation e Nintendo Switch, e le prospettive sembrano essere di rimanere multipiattaforma.

Il titolo più recente è Persona 5 Tactica, che presenta una netta deviazione dalla struttura e dallo stile tipico della serie originale presentandosi come uno strategico a turni con grafica in stile "chibi", che sta ottenendo buoni risultati su PC e console.

Per festeggiare il risultato, Atlus ha organizzato degli sconti del 50% in Giappone, che andranno avanti fino al 10 gennaio 2024 ma che non sappiamo se saranno estesi anche dalle nostre parti.