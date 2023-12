Dopo Cuphead, Studio MDHR assume per un nuovo gioco che sembra ispirato agli arcade classici

Tra le caratteristiche del candidato, poi, notiamo che viene segnalato anche "un amore di vecchia data per i giochi action arcade degli anni 80 e 90 ", cosa che ci mette subito sull'attenti per quanto riguarda questo nuovo titolo, che pare dunque riferirsi a tali atmosfere e generi.

Non sappiamo a cosa stia lavorando in questo momento Studio MDHR , ma dopo aver visto Cuphead lo mettiamo tra i progetti da sorvegliare in maniera speciale, considerando che ci possiamo attendere qualcosa di esplosivo, oltretutto perché questo nuovo gioco sembra sia ispirato agli arcade degli anni 80-90.

Un altro shooter o qualcosa di diverso?

Cuphead è un'esperienza audio-visiva straordinaria

In effetti, con l'esperienza maturata con lo sparatutto classico in 2D attraverso Cuphead, è probabile che Studio MDHR voglia ripetersi in tale ambito, ma non è detto che debba essere proprio lo stesso.

Il fatto che non si parli di "shooter" ma di "action arcade" potrebbe aprire la strada a interpretazioni diverse del gioco d'azione classico, probabilmente sempre impostato su struttura ed estetica in 2D e magari spostato su uno stile più vicino ai grandi classici del videogioco, più che dell'animazione come è Cuphead.

Quello che è certo è che si tratterà di un gioco da tenere d'occhio: questa ricerca di personale sottintende peraltro anche una volontà di espansione del piccolo team a conduzione familiare, cosa che potrebbe significare anche tempi di sviluppo meno lunghi rispetto a quelli enormi che hanno caratterizzato Cuphead e la sua recente espansione, The Delicious Last Course.