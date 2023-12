Naughty Dog ha più giochi single player ambiziosi in sviluppo, c'è anche The Last of Us 3?

Con la conferma ufficiale della cancellazione di The Last of Us Online, il progetto multiplayer di Naughty Dog, il team ha anche riferito chiaramente come ci siano più giochi single player già in sviluppo presso lo studio, tra i quali potrebbe esserci forse anche The Last of Us 3.

Quando nel comunicato pubblicato per annunciare la cancellazione del progetto di The Last of Us Multiplayer leggiamo che "Abbiamo più di un progetto ambizioso in sviluppo, giochi single player nuovi a cui stiamo lavorando qui presso Naughty Dog e non vediamo l'ora di condividere con voi di cosa si tratti", è chiaro che sembra esserci qualcosa di grosso che bolle in pentola.

Viene naturale pensare alla possibilità di un Uncharted 5 o un The Last of Us 3, ma è possibile che si tratti anche di nuove proprietà intellettuali, visto che almeno una di queste era stata praticamente confermata come in sviluppo presso Naughty Dog.

Il fatto che si parli però di più progetti ambiziosi lascia aperta la porta a diverse possibilità che potrebbero concretizzarsi, ovviamente a una certa distanza l'una dall'altra.