Enotria The Last Song vs Elden Ring Shadow of the Erdtree: le 3 differenze più importanti

Giugno, per un attimo, è sembrato un campo di battaglia. Così come il 22 marzo vedremo l'arrivo di molteplici giochi molto attesi (Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2 e Princess Peach Showtime!), il 21 giugno ci sarebbe stato spazio per Elden Ring Shadow of the Erdtree, Shin Megami Tensei V Vengeance ed Enotria The Last Song.

Quest'ultimo sarà in realtà rimandato, in una data che al momento della scrittura di questo articolo ancora non è stata definita. Per poco però abbiamo visto di fronte a noi uno scontro che tutti hanno subito definito impari, ma che in realtà non è poi così insensato, visto che Enotria The Last Song ha le proprie unicità e caratteristiche che potrebbero spingere alcuni giocatori a preferirlo rispetto all'espansione di Elden Ring.

Prima di tutto, però, ricordiamo che è un gioco di ruolo d'azione soulslike di Jyamma Games, team italiano che sfrutta la nostra nazione come fonte di ispirazione, sia per le ambientazioni che per le meccaniche di gioco.

Elden Ring Shadow of the Erdtree è invece l'attesa espansione del gioco di ruolo soulslike di FromSoftware, che permetterà di proseguire le avventure del nostro Senzaluce in nuove aree, con nuovi nemici, armi e non solo.

Vi sono ovviamente molte somiglianze tra le due opere, visto che Enotria The Last Song è ispirato alle opere di FromSoftware, o anche solo al filone da esse generato, ma sono le differenze a rendere i due giochi più interessanti. Vediamo in che modo.