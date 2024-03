PlayStation Plus Extra e premium: i giochi PS4 e PS5 di marzo annunciati da Sony

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4, PS5 e i classici delle vecchie console che entreranno a far parte del catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da martedì 19 marzo 2024.

Come di consueto, sottolineiamo che i giochi inclusi nei livelli Extra e Premium sono accessibili solo per il periodo in cui rimangono nel catalogo del servizio, che può variare da alcuni mesi fino a anni in situazioni eccezionali. Diversamente, i giochi offerti gratuitamente con l'abbonamento Essential restano disponibili indefinitamente, purché si mantenga attiva l'iscrizione.