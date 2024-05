Monster Hunter: un bundle a prezzo stracciato comprende Rise e World

Le fasce di prezzo

Tutti cacciatori di mostri con questo bundle

Vediamo quali sono le tre fasce di prezzo del bundle.

Pagando 18,57€ si portano a casa:

Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak Deluxe Kit

Particolare la scelta di mettere il capitolo più recente nella prima fascia, quella solitamente più economica.

Pagando 23,22€, si portano a casa anche, oltre ai titoli già elencati:

Monster Hunter: World

Monster Hunter: World Deluxe Kit

Infine, pagando 27,86€ si portano a casa anche, oltre ai titoli già elencati nelle altre due fasce di prezzo:

Monster Hunter World: Iceborne

Monster Hunter World: Iceborne Deluxe Kit

Volendo è anche possibile offrire di più per supportare la causa legata al bundle, nel caso l'associazione JDRF che si occupa della ricerca sul diabete di tipo 1. In fase di pagamento è anche possibile decidere la quantità di soldi che andranno in beneficenza e quelli che andranno al negozio e agli sviluppatori. Come sempre per Humble Bundle, tutti i giochi facenti parte dell'offerta potranno essere riscatttati su Steam, tramite le chiavi che verranno fornite dopo l'acquisto.