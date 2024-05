Stellar Blade: male per i voti di Edge, ottimi Animal Well e Lorelei and the Laser Eyes

Nonostante il giudizio non proprio entusiasmante, Stellar Blade non risulta comunque essere il gioco peggiore del mese, premio che va invece al gioco di ruolo d'azione giapponese SAND LAND , affossato con un sonoro 5 per il suo mondo troppo vuoto e con pochi punti d'interesse.

Emersi i voti delle recensioni pubblicate nell'ultimo numero della prestigiosa rivista Edge , che ha dato una sufficienza striminzita all'esclusiva PS5 Stellar Blade , mentre ha premiato con il nove il metroidvania Animal Well e il puzzle game narrativo Lorelei and the Laser Eyes.

I giudizi

Animal Well è piaciuto molto a Edge

Ma prima di andare oltre, scopriamo quali sono i giochi recensiti sul numero 398 di Egdge con relativi voti:

Animal Well - 9

Lorelei and the Laser Eyes - 9

Stellar Blade - 6

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 7

Tales of Kenzera: Zau - 7

Crow Country - 8

Sand Land - 5

Endless Ocean Luminance - 6

Indika - 7

Di Stellar Blade viene detto che ha dei momenti in cui riesce a brillare, grazie soprattutto al sistema di combattimento, ma anche che è troppo generico e che la storia stenta a decollare. Insomma, le avventure di EVE non hanno convinto la rivista britannica, al contrario degli altri due giochi citati.

Di Animal Well viene lodata la sua natura fortemente enigmatica, che rimane impressa nel cervello anche quando non si gioca. Inoltre è un gioco costruito in modo splendido, che si spera sia solo l'inizio di una folgorante carriera per l'autore Billy Basso.

Lorelei and the Laser Eyes viene lodato per il suo essere al tempo stesso cinematografico e videoludico, ossia per il suo rimanere un videogioco, per inciso un puzzle game, pur inseguendo forti ambizioni narrative.

Tra gli altri giochi del mese, spicca il 6 dato a Endless Ocean Luminance, che ha lasciati freddini i redattori della rivista, e il 7 dato a Indika, che è piaciuto ma non ha esaltato il redattore che l'ha recensito.