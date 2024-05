F1 24: siamo finalmente scesi in pista per provare le novità di quest'anno

Finalmente la vera Silverstone e SPA

Tutto ciò che circonda il circuito di Silverstone è stato completamente rivisto

Tendenzialmente la prima cosa che si fa in un videogioco come F1 24 una volta raggiunto il menu principale è trovare la strada più veloce per poter scendere in pista. Il modo migliore per farlo è chiaramente quello della Prova a Tempo nella quale possiamo semplicemente fare dei giri veloci senza particolari preparativi, qualifiche o avversari da battere. Sebbene il sottoscritto, per una pura questione di preferenze personali, tenda a provare sempre per primo circuito del Principato di Monaco, quest'anno la curiosità mi ha spinto ad approdare nella patria della Formula 1, più precisamente allo storico circuito di Silverstone. Questo perché il tracciato inglese è stato completamente rivisto dagli sviluppatori per cercare di replicare non solo le leggendarie curve come Copse, Maggotts e Becketts, ma anche ogni singolo cordolo, dosso o avvallamento presente lungo i quasi sei chilometri di pista.

Prima di uscire dalla pit lane, abbiamo rivisto l'onboard del giro di Max Verstappen che lo ha portato in pole position a Silverstone nel 2023. Durante il giro di lancio ci siamo dunque focalizzati non tanto sulle performance, ma sulla bellezza del tracciato, potendo apprezzare tanti dettagli sia vicini alla traiettoria ideale, che dietro alle barriere tra tribune, paddock ed altri elementi caratteristici di Silverstone. Gli sviluppatori hanno sicuramente fatto un buon lavoro, non solo con il tracciato inglese, ma anche con SPA, indubbiamente un'altra delle piste più amate e sfidanti del campionato. Il circuito belga, conosciuto anche come "università della Formula 1", è stato pesantemente rivisto negli ultimi anni e finalmente abbiamo potuto gareggiare su un tracciato che rispecchia fedelmente quello reale.