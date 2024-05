F1 24: i piloti e i circuiti come non li avete mai visti

Tra le tante novità presenti in F1 24, Codemasters ha lavorato molto anche per avvicinare i piloti e i circuiti virtuali alle loro controparti reali.

Ormai manca solamente una manciata di settimane all'uscita di F1 24, il videogioco ufficiale dedicato alla Formula 1. Recentemente vi abbiamo già svelato alcune importanti novità su questo nuovo capitolo: in particolare, ci siamo focalizzati anzitutto sul nuovo motore fisico e sul modello di guida per poi svelarvi tutte le succose novità dell'amata Modalità Carriera. Gli sviluppatori di Codemasters, con l'aiuto della strumentazione di Electronic Arts, hanno dedicato molte risorse all'incremento della fedeltà della loro creatura, rispetto a quanto vediamo effettivamente in pista durante i Gran Premi di Formula 1. Su questo fronte alcune piste hanno ricevuto un notevole aggiornamento per essere praticamente identiche alle loro controparti reali. Al contempo, i piloti e le monoposto hanno ricevuto un simile trattamento, grazie al campionamento facciale dei protagonisti del campionato di F1 e F2 e ai progetti ufficiali della scocca delle monoposto, forniti direttamente dagli ingegneri delle scuderie. Scoprite dunque assieme a noi come si sono evolute le piste, i piloti e le monoposto in questo F1 24!

Silverstone e SPA come non le avete mai viste La leggendaria Eau Rouge di SPA in Belgio, una delle curve più iconiche del campionato di Formula 1 Il leggendario circuito di Silverstone, teatro del primo Gran Premio di Formula 1 nel lontano 1950, è stato completamente rimappato digitalmente, grazie a delle evolute tecnologie LiDAR. Questo ha permesso a Codemasters di ottenere numerosi dati per ricreare questa pista nel proprio motore di gioco, per cercare di replicare ogni curva, cordolo, dosso o avvallamento presente. Similmente, anche il circuito di SPA-Francorchamps in Belgio è stato del tutto rivisto e perfezionato, sia a livello estetico che nelle forme della pista. Il circuito belga infatti, ha ricevuto negli ultimi anni una pesante revisione per modificare le vie di fuga, i cordoli e l'asfaltatura. Ora finalmente potremo godercelo al 100%, facendo sfrecciare le nostre monoposto nella spaventosa Eau Rouge o provando a fare la curva Pouhon senza alzare minimamente il piede dall'acceleratore. Codemasters ha poi rivisitato anche il circuito di Jeddah in Arabia Saudita e di Losail in Qatar. Essendo queste piste ormai degli appuntamenti fissi del calendario di Formula 1, gli sviluppatori hanno voluto migliorare il loro aspetto estetico, rendendole più simili a quanto visto dalle riprese televisive. In quest'ottica sono stati aggiunti dei dettagli alle strutture che circondano il circuito e alcune piccole migliorie per rendere le ambientazioni più caratteristiche.

I piloti con i team radio reali I modelli dei piloti sono stati ricreati da zero in F1 24 Utilizzando l'attrezzatura di Electronic Arts, la stessa utilizzata per i calciatori nella serie FIFA e FC, gli sviluppatori di Codemasters hanno avuto modo di intercettare i piloti di Formula 1 per realizzare un campionamento facciale dettagliato. Il risultato finale è notevolmente migliore rispetto al passato, con le controparti virtuali che risultano impossibili da non riconoscere anche con una rapida occhiata. Si tratta di una novità sicuramente apprezzabile, anche se chiaramente marginale, soprattutto alla luce del fatto che, nella nuova Modalità Carriera, potremo impersonare direttamente il nostro pilota preferito. Vestendo i panni di un pilota reale, potremo godere anche di un'ulteriore sorpresa. Qualora si verifichino delle particolari condizioni in pista, come una vittoria del Gran Premio, un brutto incidente o una collisione con degli altri piloti, potremo sentire la voce reale del nostro pilota. Negli ultimi anni Codemasters ha infatti campionato centinaia di team radio dagli eventi ufficiali di Formula 1, potendo ora contare su un archivio piuttosto ampio per poter realizzare questa funzionalità. Anche in questo caso si tratta di una novità marginale, che però aumenta il senso di coinvolgimento.

Il telaio delle monoposto Le monoposto di F1 24 hanno un telaio praticamente identico a quello reale, soprattutto grazie ai riflessi delle parti metalliche Ogni anno Codemasters riceve dalle scuderie ufficiali di Formula 1 i progetti CAD delle monoposto e una serie di specifiche tecniche per delineare le performance in pista. Una volta realizzata la controparte virtuale della vettura, questa viene presentata agli ingegneri per validare il suo comportamento e le prestazioni, affinché siano quanto più simili alla realtà. Quest'anno il motore di gioco è stato ulteriormente ritoccato per far risplendere il telaio delle monoposto. Ora i riflessi dell'ambiente circostante impattano in maniera ancora più realistica sulle superfici metallizzate, grazie alle tecnologie come il Ray Tracing. Questo effetto si nota particolarmente nelle gare in notturna, dove i fari e le luci del circuito vengono riflessi in maniera coerente e realistica sulla livrea della vettura, dando un maggiore senso d'immersione al videogiocatore. Il medesimo trattamento è stato applicato anche alle monoposto di F2, visti gli importanti cambiamenti del regolamento di questa categoria, che hanno influenzato il comportamento in pista delle vetture, oltre al loro aspetto estetico. Tutto questo si traduce in una maggiore fedeltà visiva rispetto al passato, anche se purtroppo si notano ancora alcuni problemi, dovuti probabilmente all'utilizzo del motore di gioco proprietario e alla disponibilità del videogioco anche sulle piattaforme di vecchia generazione. Ovviamente è ancora presto per poter dare un nostro giudizio, il quale viene rimandato tra qualche settimana in vista del lancio ufficiale previsto per il 31 maggio.

La recente presentazione ha svelato un'impressionante attenzione ai dettagli nella riproduzione delle piste, dai leggendari circuiti di Silverstone e SPA-Francorchamps alle nuove aggiunte come Jeddah e Losail. Purtroppo però tanti vecchi circuiti sono stati trascurati in quest'opera di rifacimento. L'introduzione del campionamento facciale dei piloti, abbinata all'uso di registrazioni di team radio reali, promette di rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente e autentica. Inoltre, la cura anche nei particolari come i riflessi sul telaio delle monoposto, grazie alle tecnologie come il Ray Tracing, dimostra l'impegno di Codemasters nel garantire un'esperienza visiva sempre migliore. Resta da vedere come tutte queste innovazioni si tradurranno nell'esperienza effettiva di gioco, ma le aspettative sono certamente alte per questi particolari aspetti del gioco.