F1 24: siete pronti per scendere in pista nella nuova Modalità Carriera?

Dopo aver sviscerato le peculiarità squisitamente tecniche introdotte in F1 24 nel nostro speciale dedicato , oggi vogliamo descrivervi le modifiche apportate alla leggendaria Modalità Carriera. Da più di un decennio ormai questa modalità di gioco è indubbiamente la più popolare e giocata tra i piloti virtuali del Circus. Quest'anno gli sviluppatori, in assenza della modalità Braking Point , si sono focalizzati a migliorare la Modalità Carriera, per renderla ancora più ricca e appagante, avvicinando l'esperienza vissuta nel gioco a quella che vivono ogni giorno i piloti ufficiali di Formula 1.

Per la prima volta nella storia dei videogiochi ufficiali di Formula 1 potremo impersonare un vero pilota e non un alter ego virtuale. Potremo scegliere se vestire i panni di un qualsiasi membro delle scuderie di F1 e F2 per proseguire la loro carriera e raggiungere nuovi ambiziosi obiettivi. Ad esempio, i fan di Lewis Hamilton potranno impersonare il pilota inglese per "aiutarlo" a raggiungere l'ambito ottavo titolo piloti. I nostalgici invece avranno a disposizione anche piloti del passato come Michael Schumacher, Ayrton Senna o James Hunt per continuare a tenere viva la loro leggenda e infrangere nuovi record.

Al giocatore verrà fornito inoltre un nuovo punteggio di Riconoscimento nel paddock. Questo terrà conto delle nostre statistiche individuali e quindi delle performance in pista, ma anche di altri elementi come il completamento degli obiettivi del nostro contratto, la lotta interna con il nostro compagno di scuderia, il rimanere fedele ad un team per portarlo alla vittoria o le negoziazioni segrete con altri team per cambiare squadra.

Ogni pilota, che sia esso reale o creato ex-novo dal giocatore, avrà delle statistiche ben definite, che rappresentano la sua abilità e la loro evoluzione nel tempo. Il gioco ci terrà sotto stretta sorveglianza in ogni momento, monitorando il nostro comportamento in pista e aggiornando di conseguenza ogni statistica presente. Nella Modalità Carriera dovremo quindi cercare di migliorare questi parametri per rendere il nostro pilota più appetibile per la firma del contratto con una scuderia di alto livello. Anche gli accordi con le scuderie sono stati rivisti in F1 24, con la possibilità di rinegoziare un contratto durante la stagione, andando a definire obiettivi specifici e magari anche un contratto pluriennale con dei bonus stellari.

Lavorando in stretto contatto con i nostri ingegneri, potremo definire degli obiettivi specifici per il weekend di gara. Portando a termine questi obiettivi, verranno sbloccate nuove opportunità di sviluppo della nostra monoposto, come la riduzione dei costi o la possibilità di terminare prima la lavorazione di un nuovo componente.

Aumentare il nostro Riconoscimento nel paddock porterà dei vantaggi sostanziali, come la possibilità di dirigere il reparto di ricerca e sviluppo della scuderia, dando priorità alle nostre richieste invece che a quelle del compagno. Ad esempio, se a noi importa di più la potenza del motore, vorremo a tutti costi far lavorare il team affinché migliori quest'ultima, anche se il nostro compagno di scuderia è più incline a portare miglioramenti aerodinamici. Inoltre, i fallimenti dello sviluppo diminuiranno e potremo mettere molteplici migliorie contemporaneamente in sviluppo.

Il tutto è stato suddiviso in tre diversi livelli di intensità delle nostre sfide con altri piloti. Il primo livello consiste in una semplice lotta tra due corridori in un limitato numero di gare, ad esempio avendo un punteggio simile in una fase di campionato. Si passa poi alle rivalità più intense, come ad esempio la lotta al titolo mondiale avvenuta tra Verstappen e Hamilton nel 2021. Infine, la rivalità più importante e impattante è quella della nostra carriera. Qui entreranno in gioco le rivalità storiche, come quella di Senna e Prost, che potremo costruire solamente completando diverse stagioni della Modalità Carriera.

In una Modalità Carriera che si rispetti non poteva certamente mancare un sistema di rivalità tra piloti . Con F1 24 Codemasters ha introdotto ben tre nuove tipologie di rivalità. La prima, quella più classica e già presente negli scorsi capitoli della serie, è la rivalità tra compagni di scuderia. In aggiunta a questa, è stata implementata la rivalità tra un pilota con un punteggio simile nel campionato e la rivalità con i piloti che hanno statistiche simili alle nostre.

Sfida la community

In F1 24 sarà importante battagliare anche per il centro gruppo

Oltre alle numerose novità già menzionate, Codemasters ha voluto aggiungere una nuova modalità focalizzata sulla community e la condivisione dei progressi online. Si tratta di piccoli eventi, basati sullo scheletro della Modalità Carriera, che mettono in competizione tutti i vari piloti del mondo. Ogni evento, creato direttamente da Codemasters, sarà caratterizzato da una manciata di circuiti sui quali competere, in diverse condizioni meteorologiche e con scuderie e piloti specifici. Tra ogni gara, potremo sviluppare nuove componenti della monoposto, proprio come nella classica Modalità Carriera. Finendo tutte le gare presenti in un determinato evento, riceveremo un punteggio finale in base alle nostre performance e potremo paragonarci con altri amici e giocatori online per vedere chi ha sfruttato al meglio ogni aspetto della propria scuderia e dei risultati in pista. Il tutto verrà intelligentemente suddiviso in quattro diversi livelli di difficoltà per fare in modo che i piloti possano competere contro degli avversari di pari livello.

Codemasters si impegnerà a creare nuovi eventi, seguendo anche i suggerimenti ricevuti dalla community online. In questo modo potremo avere sfide interessanti, come ad esempio un susseguirsi di circuiti caratterizzati da basse velocità, dove il nostro reparto di ricerca e sviluppo dovrà sacrificare gli sviluppi sulla potenza del motore e trovare magari del carico aerodinamico aggiuntivo per le curve più lente. Oppure potremo imbatterci in weekend di gara carichi di pioggia e maltempo, dove dovremo far risplendere le performance di qualche pilota talentuoso a bordo di una macchina meno competitiva.