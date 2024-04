I giochi dell'Epic Games Store gratuiti del 25 aprile sono ora disponibili

Una volta aggiunti alla vostra libreria, i giochi saranno vostri per sempre: non sono necessari abbonamenti o altri pagamenti. Per poterli reclamare, potete usare il launcher ufficiale oppure andare a questa pagina .

Sono ora disponibili i giochi dell'Epic Games Store gratuiti del 25 aprile . Come già sapevamo, si tratta di Industria e di Lisa Definitive Edition. Come sempre, sarà possibile reclamare i due giochi entro sette giorni, ovvero fino al 2 maggio.

Industria e Lisa Definitive Edition

Industria propone anche armi corpo a corpo, non solo da fuoco

Industria è uno sparatutto in prima persona che ci porta in un mondo steampunk parallelo al nostro, prima della fine della Guerra fredda. L'ambientazione è Berlino Est e dovremo andare alla ricerca di un collega disperso, immergendoci in un mistero che ci farà viaggiare attraverso strati di tempo sconosciuti.

Possiamo aspettarci circa quattro ore di gioco in un'avventura d'azione e narrativa densa e interessante. Ci sono quattro diverse armi, una colonna sonora sperimentale e un'ambientazione intrigante.

Lisa Definitive Edition è invece una raccolta di due giochi, LISA: The Painful e LISA: The Joyful, in una versione rimasterizzata per una maggiore quali grafica. Possiamo giocare a 4K e 120 FPS, con anche un sistema di battaglia aggiornato, nuove abilità, nuovi elementi grafici, nuove musiche e non solo.

Parliamo di un gioco di ruolo a scorrimento con combattimenti a turni, che ci porta in un mondo post apocalittico violento e dall'estetica unica e macabra.