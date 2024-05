Call of Duty: Black Ops 6 potrebbe essere presentato questo mese

Dei dataminer hanno socoperto alcuni riferimenti nei file dell'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Warzone, secondo i quali Call of Duty: Black Ops 6 , nome in codice Cerberus, dovrebbe essere annunciato nel corso di questo mese. Quindi potrebbe essere svelato a fine maggio 2024.

Tutte le informazioni su Call of Duty: Black Ops 6

Il nuovo Call of Duty sarà presto annunciato

In uno dei file di Warzone si può leggere più volte: "s3_cerberus_reveal", mentre su uno dei progetti di armi legati al nuovo Call of Duty viene riportato il nome "SALLY 6", che fa supporre che il gioco si chiamerà semplicemente Call of Duty: Black Ops 6.

Insider Gaming, il sito gestito dall'informatore Tom Henderson, noto per l'affidabilità delle sue informazioni, ha spiegato che Call of Duty: Black Ops 6 sarà sì presente all'evento di Microsoft, ma sarà presentato alla fine di maggio. Stando a quanto riportato, si vedrà il logo e un breve teaser.

Se così fosse non ci sarebbe di che stupirsi, visto che da anni Activision gestisce in questo modo l'annuncio dei Call of Duty.

Tra le altre informazioni trapelate su Call of Duty: Black Ops 6, i data miner hanno trovato riferimenti all'operatore Frank Wood per Call of Duty: Modern Warfare 3 e Call of Duty: Warzone, che dovrebbe essere un bonus per le prenotazioni del nuovo titolo.

Sempre a giugno, Microsoft dovrebbe annunciare l'aggiunta dei Call of Duty al Game Pass, almeno stando a quanto riportato da Henderson.

Naturalmente è giusto ribadire che si tratta di informazioni non ufficiali. Quindi, come tali vanno prese.Viste le fonti ci sono comunque ottime probabilità che siano vere, ma non mettiamoci la mano sul fuoco.