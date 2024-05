Kerbal Space Program 2, community chiede delle sorti del gioco dopo la chiusura dello sviluppatore

Era già da qualche tempo che Kerbal Space Program 2 appariva essere un progetto stagnante o, quantomeno, meno supportato di quanto necessiterebbe. Ora, con la notizia della probabile chiusura di Intercept Games, lo studio di sviluppo, molti si stanno chiedendo che fine farà, considerando che è ancora in accesso anticipato.

L'ultima versione pubblicata è stata la v0.2.1.0, risalente allo scorso 4 aprile, lontanissima da quella finale per qualità. Considerate che viene venduto a circa 50€, pur essendo ancora in sviluppo. In tanti parlano semplicemente di un gioco morto e c'è chi si interroga anche sulla possibilità di lanciare una class action. Il subreddit della serie è letteralmente in subbuglio, con moltissimi thread sull'argomento, che si interrogano sul futuro.