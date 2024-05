Apple MacBook Air 2022 con chip M2 a un nuovo prezzo minimo storico su Amazon

MacBook Air 2022

I contenuti della confezione

Il portatile Apple MacBook Air 2022 con chip M2 utilizza un display Liquid Retina da 13,6 pollici con 500 nit di luminosità e una videocamera FaceTime HD a 1080p con triplo microfono per videochiamate chiare e limpide. Questo modello ha 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione (SSD). La CPU e la GPU sono da 8 core.

La tastiera è retroilluminata per un uso semplice in ogni condizione di luce. La batteria garantisce fino a 18 ore di utilizzo. Il portatile è inoltre estremamente leggero in quanto pesa 1.24 Kg. Dispone di porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie. Nella confezione è compreso l'alimentatore e il cavo USB-C.