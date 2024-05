Hellblade 2: come rimuovere le bande nere e l'aberrazione cromatica su PC

Senua's Saga: Hellblade 2 per motivi di messa in scena cinematografica presenta delle bande nere ai margini verticali dello schermo. Una scelta non apprezzata da tutti i giocatori, in particolare perché non è possibile rimuoverle tramite le opzioni di gioco o cambiando la risoluzione. Fortunatamente basta una semplice e rapida modifica di un file di gioco per ovviare a questo problema e volendo disattivare anche l'aberrazione cromatica e il filtro effetto grana.

Per farlo basta semplicemente modificare il file Engine.ini all'interno di una delle cartelle del gioco. Per la precisione si trova al percorso Utenti

ome\%LOCALAPPDATA%\Hellblade2\Saved\Config\.

Il file si trova nella cartella "WinGDK" se avete acquistato Hellblade 2 su Microsoft Store o lo state giocando tramite Game Pass, oppure in "Windows" se lo avete comprato su Steam. Una volta aperto il file Engine, scorrete fino in fondo alla lista e aggiungete i seguenti comandi sotto a (SystemSettings) a seconda di quello che volete modificare.

Rimuovere le bande nere:

r.NT.AllowAspectRatioHorizontalExtension=0

r.NT.EnableConstrainAspectRatio=0

Rimuovere l'effetto grana pellicola: r.FilmGrain=0

Rimuovere l'effetto distorsione lente:

r.NT.Lens.Distortion.Intensity=0

r.NT.Lens.Distortion.Stretch=0