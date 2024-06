Le GPU NVIDIA GeForce RTX 50 con Blackwell avranno lo stesso numero di GPC dei Chip Ada?

Le SKU NVIDIA Blackwell

Un'immagine di NVIDIA 4090 "Ada"

Con una serie di post su X, Kopite7kimi ha fornito nuove informazioni sul design delle nuove SKU, in particolare sul numero di GPC. E secondo l'insider, NVIDIA utilizzerà per le GPU Blackwell lo stesso numero di GPC della lineup Ada esistente.

L'acronimo GPC designa un'unità di elaborazione all'interno di una GPU (Graphics Processing Unit) che comprende diversi componenti essenziali per l'elaborazione grafica, tra cui Streaming Multiprocessors (SM), Texture Processing Clusters (TPC), unità raster e altri elementi funzionali. In sostanza, i GPC sono blocchi costitutivi delle GPU moderne e rappresentano una parte cruciale dell'architettura della GPU, contribuendo alla sua capacità di elaborazione e alla gestione delle operazioni grafiche complesse. Un numero maggiore di GPC in una GPU generalmente indica una maggiore capacità di elaborazione e prestazioni superiori, poiché può gestire un numero maggiore di operazioni di rendering simultaneamente.

Ma tornando a Blackwell, in precedenza era stato riportato che la GPU GB203 di NVIDIA sarebbe stata la metà della GB202, quindi in sostanza, la GB202 avrebbe dovuto essere composta da due die GB203. Non sembra essere così, confermando così per la RTX 5090 un design monolitico puro.

I nuovi dati dovrebbero quindi portarci alle seguenti configurazioni:

GB202 (successore di AD102) -> 12 GPC (8x2 SM)

GB203 (successore di AD103) -> 7 GPC (6x2 SM)

GB205 (successore di AD104) -> 5 GPC (TBD)

GB206 (successore di AD106) -> 3 GPC (TBD)

Per quanto riguarda il numero di SM, NVIDIA aveva 128 core per unità dual-SM nelle sue GPU Ada Lovelace. La flagship AD102 aveva un totale di 12 GPC e 6x2 SM per GPC per un totale di 144 unità SM. Sembra che la GB202 offrirà un numero aumentato di unità SM con 8x2 SM per GPC fino a 192 SM. Non sappiamo se NVIDIA incorporerà 128 o più core per SM per Blackwell, ma per ora sembra che ogni chip avrà almeno lo stesso numero di GPC di Ada.

Infine, si menziona che solo la GB207 entry-level non avrà lo stesso numero di GPC del suo predecessore AD107. Solo le GPU Blackwell GB202 e GB203 per GeForce RTX 5090 e RTX 5080 sono finora previste per il lancio quest'anno, mentre GB205, GB206 e GB207 verranno presentate al grande pubblico solo nel 2025.

Il lancio delle prime schede di fascia alta è previsto per il Q4 2024, con la 5080 che dovrebbe arrivare prima della 5090, quindi aspettatevi ulteriori informazioni nei prossimi mesi.