Silent Hill 2: giocatori furiosi per la censura delle scollature delle infermiere nel remake, ma l'autore nega

In questo mondo in cui anche i misuratori di scollature hanno una voce, è intervenuto l'autore del carachter design dei personaggi, sia dell'originale che del remake, il grande Masahiro Ito , che ha spiegato che non c'è stata alcuna censura, portando degli esempi pratici a difesa della sua affermazione.

Alcuni giocatori hanno montato una grossa polemica sul remake di Silent Hill 2 di Bloober Team per Konami, per via dell'aspetto delle infermiere. Secondo loro sarebbero state censurate. In particolare le scollature sarebbero state ridotte , evidentemente per soggiacere a una certa visione politica.

"La prima immagine è uno dei miei concept art per la Bubble Head Nurse del remake di Silent Hill 2, le altre due immagini mostrano il modello della BHNurse nel Silent Hill 2 originale, che ho disegnato e modellato. La scollatura non era tanto ampia," ha spiegato Ito in un post su X.

Le calze sono invece un tocco aggiunto per il remake, come spiegato in un altro post, che servono a rendere l'idea di trovarsi di fronte a un nuovo gioco, esponendo meno la pelle delle infermiere, pur senza rinunciare alla loro natura. Insomma, è stata una scelta stilistica, dovuta anche all'uso di nuove tecnologie che consentono l'aggiunta di certi dettagli, impossibili all'epoca dell'originale. Per il resto vi invitiamo a leggere il nostro speciale sul remake di Silent Hill 2, per tutti i dettagli in merito.