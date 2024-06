I migliori giochi di maggio, tra esperienze cinematografiche e idraulici di carta

In tutto questo, Senua's Saga: Hellblade 2 e Paper Mario: Il Portale Millenario sono emersi come giochi del mese di maggio , due titoli decisamente agli antipodi come stile e atmosfere, ma molto vicini per quanto riguarda la qualità e l'impatto sugli utenti. Considerando la somma delle preferenze, i due giochi in questione hanno catturato ampiamente l'attenzione di tutti, riflettendo peraltro quelli che erano stati i risultati dei sondaggi sui giochi più attesi del mese, ma non bisogna dimenticare le tante proposte valide di questo periodo, che andranno sicuramente a confluire nel colossale backlog accumulato in questa prima parte dell'anno, in attesa di tante altre uscite previste da qui all'autunno.

Da un maggio particolarmente pieno di uscite di notevole livello era difficile avere un giudizio unanime, dunque non stupisce che il risultato dei sondaggi abbia portato ad avere due giochi del mese differenti tra redazione e pubblico. A ben vedere è stato un periodo piuttosto straordinario per quanto riguarda varietà e qualità delle proposte, che hanno compreso diverse tipologie di titoli sia per quanto riguarda i generi che le caratteristiche di produzione, tra giochi di grandi dimensioni, titoli indie, conversioni, remaster e altro. Tante le novità assolute, ma notevoli anche i seguiti, a dimostrazione di un periodo particolarmente florido per quanto riguarda le uscite sul mercato.

È qualcosa di mai visto prima, che merita di essere provato da chiunque sia aperto ad esperienze narrative alquanto fuori dall'ordinario. Al terzo posto troviamo un pari merito tra altri due indie davvero particolari: Animal Well , bizzarro metroidvania dall'atmosfera magica e affascinante, e Lorelei and the Laser Eyes , avventura a puzzle narrativa tra l'onirico e l'horror da parte di quei geniacci di Simogo.

L'altro gioco che si è distinto in maniera davvero notevole è Indika , il particolare indie di Odd Meter: l'idea di un gioco che ha per protagonista una suora impegnata in un viaggio di scoperta di sé stessa in compagnia del diavolo è in effetti già una premessa di impatto notevole, e la costruzione di questa strana avventura riflette una visione artistica ed espressiva di notevole livello.

La quantità di giochi indie interessanti usciti in questo periodo ha ovviamente influito nella votazione interna alla redazione , ma alla fine Senua's Saga: Hellblade 2 è emerso come il titolo più apprezzato, sebbene ci sia stata una concorrenza notevole da parte di altri giochi anche molto meno conosciuti.

La scelta dei lettori

Questa è una delle rarissime volte in cui il risultato del sondaggio rivolto ai lettori di Multiplayer.it restituisce un pari merito al primo posto, cosa accaduta veramente poche volte in questi anni.

Un drago di "carta" si staglia di fronte a Mario in Paper Mario: Il Portale Millenario

Il risultato mostra Senua's Saga: Hellblade 2 e Paper Mario: Il Portale Millenario appaiati come giochi migliori del mese di maggio, avendo conquistato la stessa quantità di voti. Come abbiamo detto, si tratta di titoli diametralmente opposti come atmosfera e tipologia di esperienza, ma che condividono un livello qualitativo veramente eccezionale, che pone entrambi al di sopra del resto dell'offerta mensile, comunque caratterizzata da una notevole quantità di giochi interessanti. Succede così che il viaggio allucinante nella psiche di Senua e contro i mostri interiori ed esteriori si ritrovi affiancato al remake di un RPG con protagonista Mario come migliori giochi di maggio.

Considerando che i due titoli hanno assorbito la maggior parte dei voti, gli altri si ritrovano a un notevole distacco dalla prima piazza, ma tra questi possiamo notare almeno un paio di titoli che si distaccano in maniera più netta dal fondo. In seconda posizione troviamo allora Ghost of Tsushima: Director's Cut per PC, conversione del celebre action open world di Sucker Punch in versione Windows uscito proprio nel corso del mese appena concluso e una delle conversioni più attese da PlayStation. Il valore del titolo in questione è noto e il lavoro di adattamento è sicuramente positivo, dunque chi attendeva di lanciarsi nell'avventura di Jin Sakai su PC può farlo senza remore.

Uno scenario di Animal Well con degli enigmatici fenicotteri

Il terzo classificato, anche in questo caso, è Animal Well: il titolo di debutto di Billy Basso e del publisher Bigmode fondato dal noto youtuber VideogameDunkey è un'ottima interpretazione dell'action metroidvania che riesce anche a distinguersi per una spiccata identità originale, cosa non facile in questo affollato genere.