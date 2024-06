Lords of the Fallen è al prezzo più basso di sempre su Amazon: fan dei soulslike, è la vostra occasione

Se siete fan dei soulslike ma acquistate al lancio solo quelli di FromSoftware, allora sarete felici di sapere che ora vi è un nuovo notevole sconto su uno dei soulslike più chiacchierati dello scorso anno: Lords of the Fallen . Con un -57% su Amazon Italia , il gioco di ruolo d'azione si trova ora a un prezzo notevole ed è perfetto per ingannare l'attesa prima dell'arrivo di Shadow of the Erdtree. Lo sconto è valido per la versione PS5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il videogioco è 69.99€. La versione Xbox è in sconto, ma non è al prezzo minimo storico. In entrambi i casi, è venduto e spedito da Amazon Italia.

Che gioco è Lords of the Fallen

Se non conoscete nel dettaglio Lords of the Fallen, dovete sapere che è un soulslike, ovvero un gioco basato sul combattimento in terza persona ambientato in un mondo fantasy oscuro. Potremo creare il nostro personaggio, trovando armi e armature, così come vari poteri per combattere dalla distanza. Si tratta di un gioco ispirato alle opere di FromSofware come Dark Souls.

Il protagonista di Lords of the Fallen si scontra con un boss alato

Lords of the Fallen non è il primo capitolo della saga, ma si tratta di un nuovo inizio e non è necessario aver giocato il titolo del 2014. In questa nuova versione, potremo muoverci tra due versioni del mondo di gioco, continuando a esplorare anche in caso di morte. Avremo anche una lanterna dalla nostra, per passare da una dimensione all'altra.

Inoltre, è possibile giocare anche cooperativa senza alcuna interruzione. Non mancano inoltre alcuni eventi per la community che donano ricompense sempre interessanti.