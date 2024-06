One Piece Odyssey si mostra con un nuovo trailer su Nintendo Switch

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per One Piece Odyssey su Nintendo Switch , dedicata in questo caso ai personaggi inediti di Adio e Lim, che avremo modo di incontrare durante la campagna del gioco.

Il segreto dell'isola

Come ricorderete, se avete letto la nostra recensione di One Piece Odyssey, il gioco racconta di come Rufy e i suoi compagni si ritrovino sull'isola di Waford dopo una terribile tempesta e qui incontrano appunto Lim, che li priva dei loro poteri a causa del suo odio nei confronti dei pirati.

La ragazza scopre però ben presto che Cappello di Paglia e gli altri sono delle brave persone, e così decide insieme ad Adio di aiutarli a recuperare le proprie abilità, raccogliendo i cubi di energia disseminati all'interno dello scenario.

Come già annunciato da Bandai Namco, la versione Nintendo Switch di One Piece Odyssey includerà non soltanto la campagna di base, ma anche l'ambientazione aggiuntiva Reunion of Memories, che potremo affrontare dopo aver completato la storia.

Nel pacchetto saranno inoltre presenti alcuni costumi extra (Traveling Oufit e Sniper King's Traveling Outfit), insieme agli inediti outfit City of Water, al debutto sulla console ibrida giapponese.