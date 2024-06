Lo sparatutto fotorealistico Bodycam ha una data d'uscita in accesso anticipato

Reissad Studio ha annunciato la data d'uscita in accesso anticipato dello sparatutto in prima persona con grafica ultrarealistica Bodycam: il 7 giugno 2024. Insomma, mancano pochissimi giorni per poterci giocarci. Per festeggiare è stato anche pubblicato un nuovo trailer, che potete trovare qui di seguito.

Per chi non lo conoscesse, Bodycam è diventato famoso per la resa grafica del primo materiale di gioco pubblicato. Sviluppato da due fratelli francesi, mira a essere un'esperienza FPS diversa, incentrata sul realismo e sull'uso delle bodycam per inquadrare l'azione, come potevate ben capire dal titolo.